Choque en Castaños: autoridades atienden accidente en carretera 57

CASTAÑOS, Coah.- Un choque entre dos vehículos movilizó la tarde de este sábado a policías municipales y paramédicos de Protección Civil sobre el bulevar Santa Cecilia, tramo correspondiente a la carretera federal 57.

En el accidente participaron una Chevrolet Trax color plata, que terminó con severos daños en la parte frontal, y una camioneta SUV blanca. Ambas unidades quedaron sobre la cinta asfáltica tras el impacto.

El reporte fue recibido por los números de emergencia luego de que testigos alertaran sobre el percance, por lo que cuerpos de auxilio se trasladaron al sitio para atender la situación y valorar a los ocupantes.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y abanderaron el área para prevenir otro accidente, debido a que los vehículos permanecían sobre la carretera.

La presencia de las unidades siniestradas y las maniobras de atención generaron circulación lenta en el sector, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por este tramo de la federal 57.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente sobre personas lesionadas de gravedad como consecuencia del choque.

El Departamento de Control de Accidentes del municipio de Castaños será el encargado de realizar el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades, conforme a los resultados de la investigación.

Mientras se realizaron las diligencias, las corporaciones mantuvieron presencia en el lugar para controlar el tránsito y reducir riesgos para los automovilistas.