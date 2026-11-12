Acechan con armas a los negocio

MONCLOVA, Coah.- Con cuchillos, navajas y machetes, delincuentes han convertido los establecimientos comerciales de Monclova y Frontera en escenarios de asaltos violentos, donde trabajadores enfrentan amenazas y agresiones durante sus jornadas laborales.

Durante octubre y los primeros días de noviembre se registraron diversos atracos en negocios de ambas ciudades. Los responsables utilizaron armas blancas para intimidar a empleados y apoderarse del dinero de las ventas.

Uno de los casos más recientes ocurrió la noche del 10 de noviembre en la gasera Mucho Gas, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, donde dos individuos amenazaron con una navaja a un trabajador y lo despojaron del efectivo disponible en el establecimiento.

Otro atraco se registró en la colonia 2 de Abril. En ese lugar, un sujeto utilizó un cuchillo y una piedra para amedrentar a las empleadas de un negocio, quienes entregaron aproximadamente seis mil pesos ante las amenazas.

En Frontera, la violencia alcanzó a un trabajador de una tienda de conveniencia del sector Jardines Aeropuerto, quien sufrió una lesión en una mano cuando intentó impedir que un individuo armado con un machete se llevara el dinero del establecimiento.

La incidencia delictiva también alcanzó establecimientos de las colonias Ampliación Las Misiones, 18 de Marzo, Otilio Montaño y Villas del Norte, donde durante octubre se documentaron otros robos.

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. En agosto, la Fiscalía General del Estado reportó 68 robos a comercios durante el año, de los cuales 36 expedientes habían sido judicializados.

Aunque la dependencia informó entonces una disminución respecto al periodo anterior, los recientes atracos vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de los negocios y de quienes permanecen al frente de los establecimientos.

Los hechos también plantean cuestionamientos sobre el esclarecimiento de los robos, la identificación de los responsables y las medidas de vigilancia para evitar nuevos ataques, particularmente durante los turnos nocturnos.