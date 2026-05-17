Embiste familia a caballo

CASTAÑOS, COAH.— Una familia vivió momentos de verdadero terror durante la madrugada de este sábado, luego que un caballo se atravesó repentinamente sobre el bulevar Santa Cecilia, provocando un aparatoso accidente que dejó a un bebé y a su madre con golpes además de cuantiosos daños en la camioneta donde viajaban.

El percance ocurrió a la altura de la colonia California, donde paramédicos y autoridades municipales se movilizaron tras el reporte de un fuerte choque registrado sobre la transitada arteria.

De acuerdo con el informe de las autoridades, al arribar al lugar ya se encontraba personal de ambulancias del Grupo Fox, brindando atención médica a los ocupantes de una camioneta Dodge Grand Caravan color azul, que terminó severamente dañada tras el brutal impacto.

El conductor, identificado como Jesús Villasana López, relató a las autoridades que circulaba de sur a norte con dirección hacia Monclova cuando, al llegar a la altura de una tienda de conveniencia, un caballo apareció inesperadamente galopando hacia el bulevar.

Debido a la oscuridad, el automovilista no logró visualizar al animal a tiempo, impactándolo violentamente y provocando momentos de angustia para su familia, que viajaba en la camioneta.

Tras el choque, paramédicos revisaron a los tripulantes, confirmando que el más afectado fue el pequeño Jesús 'N', de apenas un año y cuatro meses de edad, quien presentó lesiones que, por fortuna, no ponían en riesgo su vida. Asimismo, Karen Villarreal Silva, madre del menor, con domicilio en la colonia Primero de Mayo de Monclova, también fue valorada por socorristas tras resultar con diversos golpes producto del fuerte impacto.

A pesar del susto y de la magnitud del accidente, ninguno de los lesionados requirió traslado urgente a un hospital, mientras que el equino resultó malherido a consecuencia del brutal choque.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del aparatoso choque y comenzaron las investigaciones correspondientes para ubicar al propietario del caballo mediante la marca de hierro del equino, luego de que Jesús Villasana manifestara su intención de proceder legalmente por los severos daños ocasionados a su vehículo.