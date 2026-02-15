Taxistas persiguen y retienen a automovilista tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una persecución entre trabajadores del volante y un automovilista que presuntamente chocó una unidad y se dio a la fuga movilizó a elementos de la Policía Municipal la tarde de ayer, luego de que taxistas de la línea Guadalupe Oriente lograron darle alcance y retener al responsable en calles del Fraccionamiento Aguilar.

El incidente se registró cerca de las 14:00 horas de este sábado en la Zona Centro, cuando el conductor del taxi económico 23, un Nissan Tsuru blanco, resultó afectado tras ser impactado por un Chevrolet Sonic rojo, manejado por un hombre de edad avanzada.

De acuerdo con el reporte, tras el choque el conductor del Sonic decidió retirarse del lugar sin detenerse para responder por los daños, lo que desató la molestia del taxista, quien de inmediato reportó por radio lo ocurrido y proporcionó las características del vehículo involucrado.

Compañeros de la misma base respondieron al llamado y comenzaron el seguimiento del automóvil señalado, mientras mantenían comunicación constante para ubicar su ruta de escape.

La persecución se extendió por varias vialidades hasta el bulevar Gustavo Díaz Ordaz y concluyó en el cruce con la calle Vicente Suárez, en el Fraccionamiento Aguilar, donde los taxistas lograron cerrarle el paso y retenerlo.

Minutos después arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes y policías municipales, quienes tomaron conocimiento de los hechos, aseguraron la situación y evitaron que el conflicto escalara.

Ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde se realizaría el peritaje correspondiente y se buscaría un acuerdo para la reparación de los daños materiales que presentó la unidad de alquiler.