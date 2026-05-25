Mujer es trasladada al hospital tras accidente en colonia Bellavista

MONCLOVA COAH.- La mañana de este lunes, un fuerte accidente automovilístico sacudió la tranquilidad de la colonia Bellavista, en el municipio de Frontera, luego de que una camioneta presuntamente omitiera el alto obligatorio y provocara un brutal encontronazo que dejó una mujer lesionada y daños materiales de consideración.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 09:00 horas en el cruce de las calles Durango y Juárez, uno de los puntos con mayor circulación vehicular del sector. En el percance participaron una camioneta Ford pick up color blanco, perteneciente a una empresa, y un automóvil Chevrolet color rojo que terminó prácticamente destrozado de la parte frontal.

De acuerdo con el peritaje preliminar elaborado por elementos de Control de Accidentes, el Chevrolet era conducido por Lucero Marisela, de 34 años, quien se desplazaba sobre la calle Durango en dirección de sur a norte.

Al llegar al cruce, la camioneta Ford invadió repentinamente su circulación luego de que su conductor no respetara el señalamiento restrictivo, provocando que la mujer se impactara violentamente contra la pesada unidad.

Tras el fuerte golpe, la conductora resultó lesionada dentro del automóvil, mientras testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron socorristas de Protección Civil de Ciudad Frontera, quienes brindaron atención prehospitalaria a la afectada y posteriormente la trasladaron a la Clínica 9 para una valoración médica especializada.

En tanto, oficiales de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la situación legal del conductor señalado como presunto responsable del percance.