Accidente en Monclova: unidad oficial choca con camioneta

MONCLOVA, COAH.— Un empleado del Ayuntamiento asignado al área del Ecoparque terminó involucrado en un accidente vial que dejó daños en una unidad oficial, luego que el conductor de una camioneta omitió una señal de alto, le pegó y se dio a la fuga tras el impacto, en hechos registrados en la colonia Guerrero.

El percance ocurrió pasado el mediodía de este viernes en el cruce de la calle 36 con la calle 7, hasta donde se movilizaron autoridades municipales tras el reporte de un choque con vehículo oficial afectado.

De acuerdo con el informe preliminar, el trabajador municipal circulaba con derecho de paso por su vía libre en una Nissan cuando, al llegar a la intersección, una camioneta Chevrolet Silverado cabina sencilla en color blanco se atravesó repentinamente, provocando el choque.

Tras el impacto, la unidad del municipio presentó daños visibles, mientras que el presunto responsable decidió retirarse del lugar a toda velocidad para evitar hacerse cargo de los perjuicios ocasionados.

Testigos que presenciaron el accidente reaccionaron de inmediato y lograron captar una fotografía del vehículo involucrado, así como de sus placas de circulación, material que fue entregado a los oficiales para integrarlo al reporte.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente en el sitio, documentaron la posición de las unidades y cuantificaron los daños, a fin de establecer responsabilidades.

Autoridades señalaron que con los datos recabados se formularía la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, con el objetivo de que responda por los daños causados a la unidad municipal. No se reportaron personas lesionadas.