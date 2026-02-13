Choque en Monclova provoca daños materiales

MONCLOVA, COAH.— La falta de precaución al intentar dar retorno terminó en choque y daños materiales la tarde de este viernes en calles de la colonia Primero de Mayo, donde un conductor se impactó contra un automóvil que se encontraba correctamente estacionado, generando la movilización de autoridades municipales.

El accidente se registró cerca de las 14:00 horas en el cruce de las calles Coahuila y Juventino Rosas, hasta donde acudieron oficiales del Departamento de Control de Accidentes tras el reporte de un percance vial sin personas lesionadas.

De acuerdo con el informe preliminar, Víctor Sánchez conducía un Suzuki Swift modelo 2019 en color blanco y trató de retornarse en ´U´; sin embargo, no calculó correctamente la distancia ni verificó su entorno, por lo que terminó estrellándose contra otro Suzuki Swift blanco, propiedad de Larisa Rojas, que momentos antes había sido estacionado.

El golpe causó daños visibles en ambas unidades, principalmente en la parte lateral y frontal, por lo que la propietaria del vehículo afectado solicitó la intervención de la autoridad para el deslinde de responsabilidades. Los peritos municipales realizaron mediciones, tomaron fotografías y elaboraron el croquis correspondiente para integrar el parte informativo del choque.

Posteriormente, los conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.