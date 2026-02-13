Paramédicos atienden a hombre de 55 años tras caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La mañana de este viernes se registró movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego que un hombre de 55 años resultó lesionado tras sufrir una caída dentro de su domicilio en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto.

El reporte fue recibido cerca de las 10:30 horas, solicitando auxilio en una vivienda ubicada sobre la calle 19, número 2102, en el sector mencionado, en el cruce con avenida Revolución Mexicana y calle 13.

En el lugar fue atendido Nemesio Javier Solís, quien se encontraba tendido en el suelo con problemas de movilidad tras caer de su propia altura. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria al detectar signos de parálisis y una posible complicación neurológica.

Los oficiales se entrevistaron con Miguel Antonio Solís, de 19 años, hijo del afectado, quien explicó que su padre tenía antecedentes de embolia y que no pudo pedir ayuda antes, ya que no contaba con medios de comunicación disponibles en ese momento. Indicó que el hombre permaneció en el piso desde aproximadamente las 05:00 de la mañana, hasta que lograron solicitar apoyo.

Tras estabilizarlo, los socorristas lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides donde quedó bajo valoración de especialistas. Elementos municipales apoyaron abriendo paso para agilizar el traslado.

Autoridades recomendaron a familiares de personas con padecimientos crónicos mantener sistemas de contacto inmediato y vigilancia constante para reducir riesgos ante emergencias médicas en el hogar.