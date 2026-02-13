Intensa movilización policiaca en Monclova tras agresión amujer

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este viernes en la Zona Centro de la ciudad, luego que vecinos reportaron a una mujer con visibles huellas de violencia tirada sobre la calle. Hasta el cierre del informe, no se logró establecer quién fue el responsable de la agresión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas sobre la calle Jesús Silva, cerca del cruce con Daniel Campos Ontiveros y Garita, donde vecinos alertaron al Sistema Estatal de Emergencias al observar a una mujer inmóvil sobre la banqueta, con lesiones evidentes en el rostro.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal Coahuila y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes ubicaron a la mujer al exterior del domicilio marcado con el número 428. Fue identificada por vecinos como Karla, conocida por vivir en situación de calle y enfrentar problemas de adicciones.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria, confirmando que la mujer se encontraba inconsciente y bajo los efectos de sustancias, por lo que no pudo aportar datos claros sobre lo ocurrido ni señalar a algún agresor.

De manera preliminar, trascendió entre autoridades que pudo haber sido víctima de una agresión tras convivir con otras personas, pero ninguna versión pudo confirmarse en el lugar. Vecinos señalaron que no observaron directamente el momento del ataque, lo que complicó la obtención de información.

Tras ser estabilizada, la mujer fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Los agentes investigadores realizaron entrevistas en el sector para tratar de reconstruir lo sucedido; sin embargo, hasta el momento no existe señalamiento directo contra alguna persona, por lo que el caso quedó abierto.