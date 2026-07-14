Policía de Acción y Reacción ayuda a automovilista tras inundaciones en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) reforzaron las labores de proximidad social tras las fuertes inundaciones que afectaron el sector sur de la ciudad la tarde del martes, brindando apoyo a un automovilista cuyo vehículo quedó averiado.

Durante los recorridos preventivos realizados en las zonas afectadas, los oficiales localizaron a un conductor que permanecía varado sobre la calle Otilio Montaño, luego de que su unidad sufriera una avería a consecuencia de las condiciones generadas por las lluvias.

Los agentes intervinieron para auxiliar al ciudadano y brindarle apoyo, como parte de las acciones de proximidad implementadas para atender a la población tras las precipitaciones registradas en ese sector.

La presencia de los elementos de la PAR se sumó a las labores de atención y vigilancia desplegadas luego de las inundaciones, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía y prevenir situaciones de riesgo en las vialidades afectadas.