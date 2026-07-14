Protección Civil actúa en Monclova por riesgo de desbordamiento

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión vivieron habitantes de la colonia Asturias luego de que el bordo ubicado sobre la calle Federico Castillo presentara un enorme agujero en su parte baja, mientras el arroyo del sector aumentaba peligrosamente su nivel a causa de las intensas lluvias.

La emergencia fue reportada por vecinos, quienes observaron que el cauce del arroyo, localizado sobre la calle Juan Antonio de la Fuente, estaba a punto de desbordarse, por lo que temían que el agua invadiera las viviendas cercanas.

Tras el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales acudieron de inmediato al sitio para evaluar la situación y emprender maniobras preventivas.

Los rescatistas trabajaron para reducir el riesgo de un desbordamiento y reforzar la zona afectada, con el objetivo de impedir que el agua alcanzara las casas del sector y ocasionara mayores daños.

Las autoridades mantuvieron vigilancia permanente en el bordo y exhortaron a los vecinos a permanecer atentos a las indicaciones oficiales, además de reportar cualquier cambio en el nivel del arroyo mientras continúen las lluvias.