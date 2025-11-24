Congestión vehicular en Monclova por accidente entre camionetas en el centro

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia al volante volvió a ser la protagonista de un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes en pleno centro de la ciudad.

A las 13:20 horas, en el cruce de las calles Anáhuac y General Bravo, una conductora omitió la señal de alto, provocando un choque que terminó con una camioneta girando en plena vía pública.

El incidente fue protagonizado por dos vehículos: una camioneta Suzuki Vitara color gris, modelo 2018, conducida por Mónica Judith López Pérez, de 31 años, y una camioneta Ford Escape blanca, modelo 2017, manejada por Sandra Griselda Ramírez Gómez, de 39 años.

De acuerdo con los primeros informes, Mónica Judith López circulaba por la calle Anáhuac y, al llegar al cruce con General Bravo, no detuvo su marcha ante la señal de alto, impactando el costado derecho de la Ford Escape.

El golpe fue tan fuerte que la camioneta Ford giró inesperadamente, quedando finalmente en sentido contrario al de su circulación original. Afortunadamente, pese a la magnitud del choque, no se registraron personas lesionadas. Ambas conductoras, aunque visiblemente alteradas, salieron ilesas del percance. No obstante, los daños materiales fueron considerables, principalmente en el costado de la Suzuki, que terminó con abolladuras y daños en la parte frontal.

El accidente causó una breve congestión vehicular en la zona, ya que el choque ocurrió en un cruce importante de la ciudad. Sin embargo, la rápida intervención de las autoridades permitió que se agilizaran las diligencias correspondientes, y ambos vehículos fueron remolcados para liberar la vía.

Los agentes de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar nota de lo sucedido, realizar el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad del accidente.