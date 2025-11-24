Conductor ebrio choca su auto contra el Puente Calicanto en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un intento por calmar los efectos de la cruda terminó en desastre para un joven conductor la mañana de este domingo, quien, en un estado evidente de ebriedad, estrelló su vehículo contra el parachoques del histórico Puente Calicanto.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre, cuya identidad no fue revelada, aseguró que su único propósito era ir a "agarrar un menudito para curarse la cruda".

Sin embargo, lo que terminó curando fue su auto, que acabó seriamente dañado en el choque, mientras que su anhelo culinario quedó frustrado por completo. "Olía más a cantina que a caldo", señalaron algunos testigos, quienes, vieron cómo el hombre, visiblemente confundido, trataba de justificar su accidente luego que lo observaron rebasando velozmente.

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones graves, pero su vehículo quedó inmovilizado, con más abolladuras que promesas de Año Nuevo.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se presentaron en el lugar de los hechos para realizar el peritaje correspondiente. Tras los procedimientos, el joven fue detenido para que enfrentara las consecuencias de su imprudente maniobra. En tanto, su vehículo fue remolcado, mientras que el menudo que originalmente buscaba, quedó en el limbo.

"Al menos no se cayó el puente, nomás el compa", comentó un vecino entre risas discretas, haciendo referencia a la resistencia de la histórica estructura, que ya ha recibido visitas inesperadas, pero pocas tan pintorescas. En resumen, el hombre se quedó sin carro, sin menudo, y con una buena dosis de arrepentimiento, que probablemente necesitará algo más fuerte que una sopa de menudo para aliviar.