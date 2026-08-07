Accidente en el cruce de Benito Juárez y Guanajuato deja un automovilista lesionado

MONCLOVA, COAH.- Por enésima ocasión, el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Guanajuato volvió a convertirse en escenario de un aparatoso accidente, luego de que una maniobra para cambiar de carriles terminara provocando un fuerte choque que dejó a un automovilista lesionado y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió la mañana de este viernes, cuando Daniel Melgar circulaba al volante de una Jeep blanca, modelo reciente, por los carriles ubicados en el lado norte del par pial.

Al aproximarse al cruce con la calle Guanajuato, el conductor intentó realizar una maniobra prohibida para incorporarse hacia dicha vialidad; sin embargo, presuntamente no extremó precauciones y terminó invadiendo la trayectoria de un Honda Civic de color blanco, conducido por Antonio García.

Lesiones y atención médica

El impacto fue inevitable y la fuerza del encontronazo provocó que Antonio se golpeara la cabeza, además de presentar molestias en la zona cervical, por lo que testigos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al conductor del Civic. Tras valorarlo, determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado hospitalario, por lo que permaneció en el sitio.

Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, los tripulantes de la Jeep resultaron ilesos. Una mujer y dos menores de edad, quienes únicamente se llevaron el susto provocado por el fuerte impacto.

Daños materiales y responsabilidades

Debido a los considerables daños que presentaban ambas unidades, fue necesario solicitar el apoyo de una grúa para remolcarlas a un corralón.

Finalmente, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde los ajustadores de las compañías aseguradoras buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.