Desacato a la luz roja provoca choque en el Juárez

Un presunto desacato a la luz roja del semáforo provocó un choque entre dos automóviles la mañana de este jueves en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Lemans, en Monclova.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 08:10 horas, cuando Ruth Adame conducía un Ford Figo gris hacia el poniente por el bulevar Benito Juárez y, al llegar al cruce, presuntamente continuó su marcha pese a la señal de alto.

En ese momento, el vehículo fue impactado por un Nissan March azul, conducido por Guadalupe Ortiz, quien circulaba hacia el norte por la calle Lemans e intentaba cruzar el bulevar.

La colisión ocasionó daños en el costado frontal izquierdo del Ford Figo, mientras que el Nissan March terminó con afectaciones severas en la parte delantera.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento, realizar el peritaje correspondiente y establecer cómo ocurrió el percance, a fin de deslindar responsabilidades.

Consecuencias y daños

Pese a lo aparatoso del choque, ambas conductoras resultaron ilesas y señalaron contar con seguro vehicular, por lo que los ajustadores intervendrán para atender los daños.

Finalmente, las dos unidades fueron retiradas con apoyo de grúas, debido a que las afectaciones les impedían continuar circulando.