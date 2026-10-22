Policías de Monclova agilizan traslado de joven a Cruz Roja tras ingesta de medicamentos

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal facilitaron el traslado de una joven de 23 años a las instalaciones de la Cruz Roja, luego de que se reportara una presunta ingesta excesiva de medicamentos que requería atención médica urgente.

El auxilio ocurrió durante la medianoche de este jueves, sobre la avenida Sidermex, cuando los ocupantes de un automóvil Kia azul solicitaron apoyo a los oficiales que realizaban labores de vigilancia.

Los civiles explicaron que necesitaban trasladar de inmediato a la mujer, por lo que los uniformados intervinieron para abrir paso al vehículo y agilizar su llegada a la institución de socorro.

Los policías acompañaron el automóvil durante el trayecto para facilitar el traslado de la paciente y reducir las demoras en su llegada a la Cruz Roja.

Al arribar, el personal de socorro recibió a la joven con signos vitales y comenzó a brindarle atención médica.

Posible intento de autolesionarse

De acuerdo con la información disponible, la mujer habría ingerido medicamentos en exceso en un episodio relacionado con una posible intención de hacerse daño. Sin embargo, no se precisaron el tipo ni la cantidad de sustancias consumidas.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre su estado de salud posterior a la atención inicial, por lo que se desconoce su evolución médica.

La intervención de los elementos municipales permitió agilizar el traslado desde la avenida Sidermex hasta las instalaciones de la Cruz Roja, donde la joven quedó bajo atención del personal de socorro.

El caso movilizó a los oficiales municipales ante una emergencia en la que la rapidez del traslado era prioritaria para facilitar la atención médica de la paciente.