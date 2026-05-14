Motociclista Ángel Reyna resulta herido en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista terminó lesionado y fue trasladado de urgencia a un hospital luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado en calles del Fraccionamiento Azteca, movilizando a paramédicos y autoridades municipales durante la tarde del jueves.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Huemac y la calle Tizoc, sitio hasta donde se trasladaron rápidamente socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) tras el reporte de un fuerte choque entre una motocicleta y un automóvil.

Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio encontraron tendido y con diversas lesiones a Ángel Reyna, vecino de la colonia Braulio Fernández, quien conducía una motocicleta y quedó herido tras el impacto con un automóvil Mazda color negro, quedando severamente golpeado tras el impacto.

Testigos señalaron que el encontronazo ocurrió de manera repentina, generando momentos de tensión entre automovilistas y vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron ayuda al número de emergencias al ver al motociclista lastimado sobre el pavimento.

Paramédicos del GRUM brindaron los primeros auxilios al lesionado en el lugar del accidente y, debido a las molestias físicas que presentaba, determinaron trasladarlo a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de gravedad.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de acordonar parcialmente el área y entrevistarse con los involucrados para conocer su versión de los hechos, mientras realizaban el peritaje correspondiente que permita establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar la motocicleta siniestrada a un corralón, en tanto continúan las investigaciones para determinar al responsable del percance.