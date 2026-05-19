Detienen a mujer por intentar ingresar presunta marihuana a penal de Santa Martha Acatitla

Elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer que presuntamente intentó ingresar marihuana a la Penitenciaría de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron durante la jornada de visitas en el centro penitenciario localizado sobre la calle Plaza Las Antenas, cuando personal de custodia realizaba las inspecciones de rutina a los visitantes de las personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el reporte, las autoridades detectaron a una mujer que mostró una actitud inusual y evidente nerviosismo al acercarse a los filtros de seguridad, situación que alertó a las custodias del penal.

La mujer fue trasladada para revisión

Siguiendo los protocolos de actuación policial con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, una mujer policía trasladó a la visitante a un área privada para efectuar una revisión preventiva más detallada.

Durante la inspección, las oficiales localizaron cinco cajitas y dos cigarros elaborados de forma artesanal que la mujer ocultaba en distintas partes del cuerpo. En el interior se encontró una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Consecuencias de la detención

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y posteriormente informada de sus derechos constitucionales. Más tarde fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público junto con la probable droga asegurada, instancia que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.