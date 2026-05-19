Intenta hombre quitarse la vida

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró durante la madrugada en la colonia Córdoba, luego que un joven de 22 años trató de poner fin a su vida dentro de su domicilio, presuntamente afectado emocionalmente y bajo los efectos del alcohol.

¿Cómo ocurrió el intento de suicidio?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Daniel Ríos y Mineros, donde familiares del joven identificado como Yahir Emanuel Ramos vivieron momentos de angustia al percatarse que pretendía quitarse la vida con un cable eléctrico.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven había permanecido consumiendo bebidas alcohólicas durante gran parte de la noche y presuntamente atravesaba problemas personales que lo mantenían emocionalmente afectado.

Acciones de la madre y emergencias

Fue su madre quien, al despertar durante la madrugada, descubrió la escena dentro de la vivienda y de inmediato actuó para ponerlo a salvo, evitando que la situación terminara en tragedia. Tras auxiliarlo, pidió el apoyo urgente a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo, confirmando que presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica y atención especializada.

Reacción de las autoridades

Elementos de seguridad pública también acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo a los familiares, quienes atravesaron momentos de desesperación durante la madrugada. Autoridades señalaron que el joven quedó bajo observación médica y acompañado de sus seres queridos.