plaga de garrapatas amenaza kínder; temen tragedia por rickettsia

MONCLOVA, COAH.– El miedo se apoderó este martes de madres de familia del jardín de niños Santiago de la Monclova, en la colonia San Miguel, luego que al momento de llevar a sus hijos a clases quedara al descubierto una infestación de garrapatas dentro del plantel, situación que las mantiene en alerta ante el riesgo de que alguno de los pequeños pudiera contraer rickettsia, enfermedad transmitida por estos parásitos y que incluso puede causar la muerte.

Fue durante la mañana de hoy cuando el caso salió a la luz, luego que madres de familia, al ingresar a sus hijos al kínder ubicado sobre la calle Del Agua, detectaran la presencia de los peligrosos animales rondando distintas áreas del plantel educativo.

La preocupación no tardó en convertirse en angustia, pues al tratarse de niños pequeños, las madres temen que sus hijos queden expuestos a las picaduras de las garrapatas, conocidas por transmitir enfermedades que pueden poner en grave riesgo la salud.

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"Nos preocupa mucho porque son niños pequeños, no queremos esperar a que pase algo grave para que hagan caso", expresaron algunas madres visiblemente alarmadas, mientras mostraban imágenes captadas dentro de las instalaciones.

De acuerdo con las denunciantes, el problema no sería reciente, sin embargo, fue este martes cuando la situación quedó completamente al descubierto tras observar con mayor claridad la presencia de las garrapatas justo durante la entrada de los alumnos.

Ante el temor de que se registre algún caso de rickettsia, las madres señalaron que previamente solicitaron apoyo de las autoridades correspondientes, incluyendo personal de Protección Civil; no obstante, aseguraron no haber recibido respuesta inmediata, razón por la cual decidieron romper el silencio y denunciar públicamente la situación.

Incluso, algunas madres mostraron videos y fotografías en las que presuntamente se aprecia cómo las garrapatas invaden distintas áreas del jardín de niños, generando todavía más temor entre quienes diariamente dejan a sus hijos en el plantel.

La principal preocupación de las familias es que los pequeños continúen tomando clases bajo condiciones que consideran peligrosas, sobre todo ante las altas temperaturas y el riesgo sanitario que representa la presencia de estos animales.

Por ello, exigieron la pronta intervención de las autoridades educativas, sanitarias y de fumigación para erradicar la plaga antes de que el problema termine convirtiéndose en una tragedia.