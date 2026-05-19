Roban oficinas del bienestar en colinas

MONCLOVA, COAH.– Amantes de lo ajeno aprovecharon la soledad de un inmueble utilizado como oficinas del Bienestar para cometer un robo durante la madrugada, llevándose tanques de gas, herramienta, ropa y diversos objetos, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

Los hechos fueron reportados la tarde del lunes en un inmueble ubicado sobre la avenida Las Lanchas, número 1016, en la colonia Colinas de Santiago, luego que la encargada recibiera una llamada alertándole que las protecciones de las ventanas habían sido violentadas.

Tras el reporte, elementos preventivos y agentes investigadores acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con las primeras indagatorias del robo.

Los delincuentes forzaron una ventana para ingresar al inmueble deshabitado, aprovechando su soledad.

En el sitio, las autoridades se entrevistaron con Aracely Aidé López, quien explicó que el inmueble permanece deshabitado, ya que aún no es habitado de forma permanente, situación que presuntamente fue aprovechada por los delincuentes para ingresar sin ser detectados.

Durante la inspección, se confirmó que los responsables forzaron la protección de una ventana del área de cocina para lograr el acceso al interior, presumiéndose que el robo ocurrió durante la noche del domingo o en el transcurso de la madrugada del lunes.

Entre los objetos robados se encuentran cinco tanques de gas de 10 kilos cada uno, diversa herramienta, ropa, bolsas negras para basura, zapatos, pantalones y dos escaleras, además de otros artículos de valor.

Las autoridades investigan el robo en las oficinas del Bienestar, donde se sustrajeron varios objetos de valor.

Las autoridades no descartaron que los responsables hayan vigilado previamente el sitio al saber que permanecía solo, por lo que detectives de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes para tratar de esclarecer el caso y ubicar a los presuntos responsables.

Finalmente, a la afectada se le recomendó acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia formal y dar seguimiento legal al robo.