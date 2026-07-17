Desalojo en Monclova: juez suspende diligencia por irregularidades

MONCLOVA, COAH.- Un intento de desalojo de un predio ubicado en los márgenes del Río Monclova, a la altura del parque Las Américas, no pudo concretarse la tarde del viernes debido a inconsistencias entre las medidas asentadas en el expediente judicial y las dimensiones reales del inmueble, informaron los propietarios del terreno.

De acuerdo con la familia Aguilar Torres, durante la diligencia acudieron autoridades judiciales, presuntamente por orden del juez Óscar Cadena. También estuvo presente el abogado y exfuncionario Jorge Garza, a quien los afectados señalan de intervenir en favor del empresario Enrique Andrés Osuna Westrup.

Los propietarios indicaron que la diligencia fue suspendida porque no fue posible identificar oficialmente el inmueble, al no coincidir las medidas descritas en el expediente con las dimensiones físicas del predio. Afirmaron que esta situación impidió continuar con el procedimiento.

Yolanda y Eleazar Aguilar Torres sostuvieron que cuentan con escrituras que acreditan la propiedad del terreno desde 1961 y aseguraron que el empresario Enrique Andrés Osuna Westrup no ha acreditado legalmente la propiedad del inmueble. Según su versión, el conflicto comenzó cuando el empresario ingresó maquinaria y colocó un velador dentro del predio sin autorización, lo que derivó en una denuncia por el presunto delito de despojo.

Los afectados señalaron que posteriormente retiraron la maquinaria y los objetos instalados para recuperar la posesión del terreno y, más adelante, decidieron vender el inmueble a particulares. Indicaron que los nuevos propietarios también enfrentan un proceso derivado de una denuncia por presunto despojo presentada por Osuna Westrup, pese a que, afirman, cuentan con la documentación que acredita la compra del predio.

La familia también cuestionó la actuación del juez Óscar Cadena y de la agente del Ministerio Público identificada como Brissia, al considerar que las resoluciones emitidas durante el proceso han favorecido al empresario. Asimismo, manifestó que existe preocupación por la seguridad jurídica del patrimonio familiar y pidió que el litigio se resuelva con apego a la legalidad y con pleno respeto a las escrituras del inmueble.

Hasta el momento, en la información proporcionada no se incluye una postura del juez, del empresario Enrique Andrés Osuna Westrup, del abogado Jorge Garza ni de la agente del Ministerio Público señalados por la familia.