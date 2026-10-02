El alcohol provoca que un hombre sea encontrado inconsciente en la calle

FRONTERA, COAH.- El susto de varios vecinos de la colonia La Sierrita terminó en una situación mucho menos grave, luego de que un hombre fuera encontrado tirado en plena vía pública y movilizara a policías y paramédicos.

El reporte se registró minutos antes de la medianoche de este viernes, en el cruce de las calles Porfirio Díaz y Tacuba, donde habitantes observaron al hombre tendido en medio de la calle, frente a un autolavado.

Ante el temor de que hubiera sufrido algún accidente o se encontrara en peligro, los vecinos solicitaron auxilio a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, al encontrar al hombre aparentemente inconsciente, solicitaron el apoyo de paramédicos del cuerpo de Bomberos de Frontera.

Los socorristas realizaron una valoración y confirmaron que el hombre se encontraba bien, determinando que su estado se debía a los efectos del alcohol.

Debido a que no podía proporcionar sus datos y permanecía dormido en la vía pública, los oficiales procedieron a asegurarlo y trasladarlo a la Comandancia Municipal.

El hombre terminó la noche bajo resguardo de las autoridades, donde continuó descansando, mientras los vecinos pudieron quedarse tranquilos al saber que no había ocurrido una emergencia médica.