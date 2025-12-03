Fernando Villarreal y María Aguilar involucrados en choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una conductora terminó con daños en su camioneta luego de atravesarse al paso de otra unidad mientras intentaba ingresar a una estación de servicios, lo que movilizó a las autoridades la mañana de este miércoles, sobre la avenida Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió cerca de las 11:00 horas cuando María Laura Aguilar Carrillo, al volante de una Ford Explorer blanca de 2004, circulaba en dirección sur por la mencionada avenida y decidió ingresar a una gasolinera.

Un automovilista que circulaba en sentido opuesto a ella le cedió el paso para que pudiera realizar la maniobra, sin embargo, no se percató de que por el carril aledaño se aproximaba una camioneta Nissan de modelo 2017, tipo estaquita, manejada por Fernando Villarreal Sosa.

La Nissan impactó la parte lateral de la Ford, causando considerables daños materiales en ambas unidades. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El percance generó un pequeño congestionamiento vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento del hecho, realizando el peritaje que determinó que la conductora de la Ford fue la responsable del accidente al no asegurar que no vinieran vehículos por el carril aledaño antes de realizar el cruce.

Ambos vehículos fueron asegurados en el lugar mientras que las autoridades realizaron el croquis para deslindar las responsabilidades y posteriormente proceder con el retiro de las unidades.