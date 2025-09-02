Conductora provoca choque con motociclista en Mezquital del Valle

Una mujer al volante de un automóvil Chevrolet provocó un accidente la tarde de ayer al atravesarse en el camino de un motociclista, a quien derribó mientras circulaba por la avenida Obrero Unido, en la colonia Mezquital del Valle.

Los hechos ocurrieron en el cruce con la calle José María Pino Suárez, donde la conductora identificada como Cecilia Catalina Romero Ramírez, de 30 años de edad, a bordo de un Chevrolet Malibu modelo 2015 color gris, impactó a una motocicleta Italika FT-200 modelo 2025 de color rojo, conducida por Irvin Jared Puente Flores, de 19 años.

Tras el golpe, el motociclista cayó al pavimento y resultó con diversos golpes, quedando el vehículo ligero bajo el auto por lo que fue auxiliado en el sitio mientras arribaban oficiales de la Policía Municipal para tomar conocimiento del percance.

Por fortuna, las lesiones no ameritaron traslado hospitalario y el incidente quedó en daños materiales, sin embargo, las unidades involucradas fueron aseguradas mientras que la conductora buscaba llegar a un arreglo con el afectado.