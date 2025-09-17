Robo en escuela primaria Cuauhtémoc de Colonial Obrera Norte

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de la colonia Obrera Norte se vio alterada la mañana de ayer, luego de que se descubrió un robo en las instalaciones de la escuela primaria Cuauhtémoc, donde sujetos forzaron una ventana para ingresar a un salón de clases.

El reporte fue hecho alrededor de las 08:11 horas por el director del plantel, Aarón Soria García, quien al llegar se percató de los daños y de la ausencia de varios artículos. Entre lo sustraído se encuentran un bote de dulces, un paquete escolar, una caja de colores y un teléfono celular con funda, propiedad de un alumno, cuyo valor aún no ha sido precisado.

Elementos de la Policía Escolar acudieron al llamado y tras entrevistarse con el directivo confirmaron que la ventana de un aula fue violentada para cometer el robo. Los oficiales realizaron un recorrido por los alrededores en busca de algún indicio o sospechoso, sin resultados positivos.

El director adelantó que interpondrá la denuncia formal ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes y se pueda dar con los responsables del ilícito.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación, pues este tipo de incidentes han sido constantes en las instituciones educativas, afectando tanto al mobiliario como al patrimonio de los estudiantes.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa que pueda ayudar a esclarecer los hechos.