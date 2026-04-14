Accidente en Monclova: lesionada tras choque en Las Torres

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de ayer en el cruce de la avenida Revolución Mexicana, mejor conocida como "Las Torres", y calle 7, en la colonia Tierra y Libertad, dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros informes, en el percance se vieron involucrados un vehículo Nissan habilitado como radiotaxi y un automóvil Chevy Monza, cuyos conductores no lograron evitar la colisión en este transitado cruce del oriente de la ciudad.

El impacto fue de consideración, lo que provocó que la copiloto del Chevy resultara con diversas lesiones. De inmediato, testigos dieron aviso a los cuerpos de emergencia, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la mujer en el lugar, determinando que sus heridas no eran de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, acordonar parcialmente la zona y realizar el peritaje correspondiente que permita deslindar responsabilidades.

Ambas unidades resultaron con daños considerables, evidenciando la fuerza del impacto en un cruce que, según vecinos, constantemente registra percances por la falta de precaución de los conductores.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos viales y conducir con responsabilidad, a fin de evitar accidentes que puedan tener consecuencias más graves.