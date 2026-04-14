Cruz Roja atiende a motociclista herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un joven motociclista resultó con diversas lesiones la tarde de ayer, luego de sufrir una aparatosa caída mientras circulaba por calles de la colonia Azteca, generando la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente se registró sobre la calle Huemac, cuando el conductor avanzaba de poniente a oriente. Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Tollan, perdió el control de la motocicleta, aparentemente por una maniobra imprudente, lo que provocó que derrapara y terminara tendido sobre el pavimento.

El golpe fue seco y alarmó a vecinos y automovilistas que presenciaron el accidente, quienes de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron en cuestión de minutos para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. Tras estabilizarlo en el lugar, se determinó que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron el peritaje correspondiente, descartando la participación de otro vehículo en el percance.

Las autoridades concluyeron que el accidente fue consecuencia de la falta de precaución del propio motociclista, reiterando el llamado a conducir con responsabilidad, especialmente en este tipo de unidades.

Pese a lo aparatoso del accidente, la circulación en la zona se mantuvo sin mayores complicaciones, mientras se realizaban las diligencias.