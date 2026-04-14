Niño atacado por perro en colonia 21 de Marzo, Monclova

MONCLOVA, COAH.– La tranquilidad de la colonia 21 de Marzo se vio interrumpida la tarde de ayer, luego que un menor de edad fuera atacado por un perro mientras se encontraba en la vía pública, generando una rápida movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el niño transitaba por calles del sector, momento en que el animal se le abalanzó de forma repentina, provocándole una herida que encendió la alarma entre vecinos.

Testigos del hecho no dudaron en intervenir y solicitaron de inmediato el apoyo a través del número de emergencias, temiendo que las lesiones pudieran agravarse.

Minutos después, paramédicos arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al menor, quien presentaba heridas derivadas de la mordedura. Tras ser estabilizado, se evaluó su estado de salud para determinar si requería traslado a un hospital.

Aunque no se reportaron lesiones de gravedad, el hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes señalaron que la presencia de perros sin control es un problema constante que pone en riesgo, principalmente, a los niños.

Elementos de las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y exhortaron a los propietarios de mascotas a mantenerlas bajo resguardo y cumplir con las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes.

El caso volvió a evidenciar la vulnerabilidad de los peatones ante ataques de animales, así como la necesidad de reforzar la responsabilidad en el cuidado de mascotas en zonas habitacionales.