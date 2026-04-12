Accidente en Frontera: motociclista choca contra vehículo y queda herido

FRONTERA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado la tarde de este sábado tras impactarse contra un vehículo en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura del camino a Pozuelos, por no mantener la distancia adecuada. El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando Héctor David Aguirre Ortiz, de 37 años y residente de la colonia Margarito Silva de Monclova, circulaba en una motocicleta Vento blanca. Según el peritaje preliminar, el conductor no midió la distancia y chocó contra un automóvil Dodge Challenger blanco conducido por Juanita Elizabeth Reza, de 48 años y vecina de la colonia Cañada Sur en Monclova.

Tras el impacto, el motociclista resultó herido, principalmente en una de sus piernas, lo que provocó la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Los paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo en el sitio luego de la fuerte caída. Los agentes del Departamento de Control de Accidentes de la Policía Municipal de Frontera tomaron nota del incidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal para buscar un acuerdo sobre la reparación de los daños derivados del accidente.