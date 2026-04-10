Puma atropellado en Castaños: alerta por fauna silvestre

CASTAÑOS, COAH.- La muerte de un puma encendió nuevamente las alertas en la carretera federal 57, luego de que el ejemplar fue localizado sin vida la madrugada de este viernes en el tramo conocido como La Muralla, zona donde se han vuelto frecuentes los incidentes con fauna silvestre.

El hallazgo fue reportado por automovilistas que transitaban por la vía, quienes al notar el cuerpo del felino tendido sobre la carpeta asfáltica dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Castaños se movilizaron al sitio para verificar la situación, confirmando que el animal ya no presentaba signos vitales, presuntamente tras haber sido embestido por un vehículo en circulación.

Tras asegurar el área, los rescatistas procedieron a retirar el cuerpo del ejemplar y notificaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instancia encargada de dar seguimiento a este tipo de casos, además de coordinar su resguardo.

Este lamentable hecho no es aislado. Apenas el pasado 30 de marzo, otro puma fue localizado en el mismo tramo carretero tras ser atropellado; aunque en aquella ocasión fue auxiliado, no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones.

Acciones de la autoridad

Autoridades ambientales esperan la intervención de especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente para realizar las diligencias correspondientes y determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente.

Impacto en la comunidad

El caso vuelve a poner sobre la mesa el riesgo constante que enfrentan especies silvestres al cruzar carreteras de alto flujo vehicular, así como la necesidad de implementar medidas preventivas que eviten más pérdidas de fauna en la región.