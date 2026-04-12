Niña de cuatro años atropellada por motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una niña de apenas cuatro años resultó lesionada tras ser atropellada por un motociclista la tarde de este sábado en la colonia Ampliación Las Flores, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El accidente se registró alrededor de las 14:00 horas sobre la calle El Potrero, cerca del cruce con la avenida Las Torres, cuando la pequeña Enith N salió de su domicilio e intentó cruzar la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor observó para cruzar pero no advirtió que se aproximaba una motocicleta Italika FT200, de color rojo, cuyo conductor, Jesús Navarro, tampoco logró verla a tiempo, terminando por embestirla.

El impacto fue contundente, proyectando a la niña contra el pavimento, donde quedó con visibles golpes, principalmente en la cabeza, lo que generó momentos de angustia entre sus familiares y vecinos del sector.

Al escuchar el golpe, la madre y allegados de la menor salieron de inmediato para auxiliarla, solicitando el apoyo de paramédicos y autoridades, mientras que el motociclista se detuvo en el lugar para tratar de auxiliar.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la pequeña, para posteriormente trasladarla de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El motociclista fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde su situación legal será determinada conforme al estado de salud de la menor.