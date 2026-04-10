Atracó a taxista; Capturan a asaltante

MONCLOVA, COAH.- Un asalto terminó con la detención del presunto delincuente la tarde de este viernes, luego que un taxista fue amagado con un desarmador mientras su unidad se encontraba averiada sobre la avenida Las Torres, en la colonia Hipódromo.

Los hechos se registraron a la altura de la calle 15, donde Héctor Hugo Rodríguez, vecino de la colonia Colinas de Santiago, permanecía varado debido a una falla mecánica en su taxi Nissan Tsuru blanco con verde, marcado con el número económico 55 de la línea ServiTaxis.

De acuerdo con el afectado, mientras intentaba poner en marcha su unidad, fue abordado por un sujeto identificado como Pablo Barrón de la Cruz, de 41 años, quien inicialmente se ofreció a ayudarle. Sin embargo, minutos después comenzó a exigirle dinero bajo el argumento de conseguir gasolina.

Ante la negativa del taxista, el individuo sacó un desarmador con el que lo amenazó, obligándolo a entregar el dinero producto de su jornada laboral, en medio del temor por su integridad.

Detalles del asalto

Tras consumar el atraco, el agresor permaneció en el lugar, lo que permitió que elementos de la Policía Municipal, que ya habían sido alertados, arribaran rápidamente y lograran su aseguramiento, además de desarmarlo sin que se registraran mayores incidentes.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador, quien ordenó su consignación ante el Ministerio Público por el delito de robo y/o lo que resulte.

Consecuencias del hecho

El desarmador utilizado en el ilícito fue asegurado como evidencia dentro del proceso legal que enfrentará el presunto responsable.