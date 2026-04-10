Cae presunto vendedor de sustancias ilícitas en cateo

MONCLOVA, COAH.— Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en la detención de un hombre y el aseguramiento de diversas dosis de droga la tarde de este viernes en la colonia Hipódromo.

La acción se llevó a cabo alrededor de las 15:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 18, marcado con el número 808, donde autoridades ejecutaron una orden de cateo tras trabajos de investigación previos.

Durante el despliegue fue detenido José Humberto 'N', de 46 años, quien habitaba el inmueble y fue señalado como probable responsable de actividades relacionadas con la venta de narcóticos.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal, en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación Criminal, el Grupo de Reacción Centro, Policía Civil Coahuila, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Bajo la supervisión del Ministerio Público, peritos especializados realizaron la inspección del lugar, donde lograron asegurar dos bolsas con sustancia granulada con características de la metanfetamina, además de otra bolsa que contenía 15 envoltorios listos para su posible distribución.

Asimismo, dentro del domicilio fue localizada una báscula gramera, presuntamente utilizada para pesar y dosificar la droga.

Tras el aseguramiento, tanto el detenido como los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación legal del implicado.

El operativo forma parte de las acciones implementadas por autoridades para combatir el narcomenudeo en la región, reforzando la vigilancia en sectores considerados como puntos de atención.