ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.- Un viaje familiar terminó entre golpes, lesiones y un fuerte susto, luego de que una camioneta en la que se desplazaban cuatro personas abandonara la carretera y volcara aparatosamente sobre la vía Monclova-Sabinas.

El accidente ocurrió la noche del lunes, a la altura del kilómetro 55, perteneciente al municipio de Escobedo, cuando la familia viajaba desde Progreso, Coahuila, con dirección a Frontera, a bordo de una Dodge Dakota gris.

Por causas que aún no han sido establecidas, el conductor perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado entre la maleza, a un costado de la carretera.

La aparatosa escena fue advertida por otros automovilistas, quienes detuvieron su marcha para auxiliar a los ocupantes y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Atención médica a los lesionados

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Escobedo, en coordinación con rescatistas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC), quienes brindaron atención a los cuatro integrantes de la familia.

Entre los lesionados fueron identificados Martha Alicia Guillén, de 54 años, quien presentó dolor en el costado y la zona abdominal derecha, así como Oscar Leonardo Salazar del Río, de 65 años, quien manifestó molestias en la clavícula, las costillas y el hombro izquierdos.

Debido a las lesiones que presentaban, dos de los afectados fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS, mientras que los otros dos, incluida una menor de edad, fueron llevados al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova.

Afortunadamente, se confirmó que los cuatro lesionados se encuentran fuera de peligro y permanecen bajo atención médica en los respectivos nosocomios.

Investigación del accidente

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, además de asegurar la camioneta, que terminó con severos daños materiales.

Las autoridades realizarán las investigaciones necesarias para establecer qué provocó que el conductor perdiera el control y terminara protagonizando la volcadura.