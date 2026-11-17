DE LA NOTA:

LAMADRID, COAH.- Un oso que resultó atropellado mientras intentaba cruzar la carretera estatal número 30 fue rescatado por personal de Protección Civil, luego de que se reportara su presencia a la altura del kilómetro 55.

El incidente movilizó a los elementos del departamento municipal, quienes acudieron al sitio para auxiliar al ejemplar y evitar que permaneciera expuesto al paso de los vehículos, lo que representaba un riesgo tanto para el animal como para los automovilistas.

Coordinación del Rescate

Ante la situación, los rescatistas solicitaron la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, cuyos representantes participaron en las labores para asegurar al oso y coordinar su traslado.

Una vez que lograron ponerlo bajo resguardo, el ejemplar fue llevado al Ecoparque de Monclova, donde quedó a disposición del personal especializado para recibir una valoración y determinar las condiciones de salud en las que se encontraba después de ser embestido.

Recomendaciones para Conductores

Tras el rescate, Protección Civil de Lamadrid hizo un llamado a quienes transitan por la carretera 30 para conducir con precaución, especialmente en los tramos donde suele registrarse el desplazamiento de fauna silvestre.

Las autoridades recomendaron disminuir la velocidad y mantenerse atentos a los alrededores, pues la aparición repentina de animales en la vía puede provocar accidentes y poner en peligro tanto a las personas como a las especies que habitan en la región.