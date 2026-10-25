Conductora provoca choque en gasolinera de Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una maniobra sin las debidas precauciones terminó en un aparatoso choque la mañana de este sábado, luego de que la conductora de una Chevrolet Traverse se atravesara al paso de un automóvil compacto cuando intentaba ingresar a una estación de servicio ubicada en el cruce de la avenida Industrial y el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 a.m., cuando Argentina Quintero circulaba al volante de una camioneta Chevrolet Traverse blanca por la avenida Industrial, en dirección al poniente.

Al llegar a la gasolinera situada en dicho cruce, la mujer intentó ingresar al establecimiento; sin embargo, durante la maniobra se interpuso en la trayectoria de un Chevrolet Spark gris, conducido por José Sánchez, quien avanzaba de poniente a oriente y tenía vía libre.

La camioneta terminó impactándose contra el costado izquierdo del automóvil compacto, que resintió severos daños a consecuencia del encontronazo.

Ante la magnitud del percance, los involucrados solicitaron la intervención de las autoridades, por lo que minutos después arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente.

Tras las diligencias, Argentina Quintero fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde permanecería en espera de llegar a un acuerdo con el afectado para cubrir los daños ocasionados.

Por su parte, el Chevrolet Spark fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado a un corralón, mientras se daba seguimiento al procedimiento para deslindar responsabilidades.