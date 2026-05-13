Accidente en Monclova: camión y automóvil colisionan en cruce

MONCLOVA, COAH. - La tarde del miércoles, un fuerte accidente vial estremeció el sector El Pueblo de Monclova luego de que un camión de transporte de carga y un automóvil compacto colisionaran violentamente en el cruce del bulevar Juárez y la calle Matamoros, dejando cuantiosos daños materiales y generando un intenso despliegue de elementos de Control de Accidentes.

El percance ocurrió cuando un camión Chevrolet color rojo, perteneciente a la empresa Transporte Roberto Guerrero, avanzaba sobre la calle Matamoros con dirección al norte de la ciudad. De acuerdo con la versión proporcionada por el operador de la pesada unidad, al llegar al cruce el semáforo marcaba luz verde, por lo que continuó su trayecto para incorporarse al bulevar Juárez.

Sin embargo, en ese momento un automóvil Honda color gris ingresó presuntamente al crucero ignorando la señal roja del semáforo, provocando un fuerte encontronazo entre ambas unidades. El impacto fue directo y dejó severamente dañada la parte frontal del vehículo compacto, cuyos restos quedaron dispersos sobre el pavimento.

A pesar de lo aparatoso del choque, la conductora del automóvil no presentó lesiones de gravedad y permaneció en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. Paramédicos y oficiales municipales acudieron de inmediato para controlar la circulación y evitar otro incidente en la zona.

Elementos de Control de Accidentes llevaron a cabo el peritaje vial y recabaron evidencias en el sitio para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades oficiales. El tránsito en el sector permaneció parcialmente afectado durante varios minutos mientras se retiraban las unidades involucradas.