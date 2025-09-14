Choque sin heridos en Monclova durante fiesta de 15 años

MONCLOVA, COAH. – La carrera contra el tiempo para llegar a un festejo de 15 años terminó en un fuerte accidente vial que dejó como saldo daños materiales considerables, pero afortunadamente sin víctimas lesionadas.

El incidente ocurrió la noche del sábado en la colonia Las Flores, donde una mujer, presionada por el retraso para la fiesta de su nuera, omitió un señalamiento alto.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Río Lerma y Río Panuco, alrededor de las 20:45 p.m. La conductora, identificada como Irán Yajaira Orozco Camporredondo, vecina de la colonia Primero de Mayo, viajaba a bordo de un KIA Forte gris cuando, en su afán de llegar a la fiesta de los 15 años de la novia de su hijo, no respetó el alto correspondiente en la intersección y terminó cruzándose en el camino de un Fiat Mobi blanco, conducido por Jesús Alberto Riojas.

El impacto entre ambos vehículos fue violento, pero afortunadamente no dejó víctimas lesionadas. Testigos del hecho relataron que tanto la conductora responsable como el conductor del Fiat y sus ocupantes se mantuvieron conscientes y sin heridas graves.

A pesar de la magnitud del choque, no fue necesario trasladar a nadie a un hospital, pero los daños materiales a ambos vehículos fueron significativos.

La rápida movilización de elementos de Control de Accidentes y paramédicos permitió confirmar que no había personas heridas. Sin embargo, la circulación se vio interrumpida por varios minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se aseguraba el área del choque.

El incidente causó una ligera alteración en los planes de la fiesta, ya que el chambelán principal, quien también se vio afectado por el percance, tuvo que encontrar un nuevo medio de transporte para llegar al evento. A pesar del retraso, logró arribar a tiempo para participar en el esperado vals, aunque con algunos minutos de demora.

La Policía Municipal levantó el parte correspondiente del accidente, mientras que las grúas retiraban los vehículos siniestrados y los involucrados en el percance continuaban con el proceso de deslinde de responsabilidades.

Aunque el festín de los 15 años comenzó con un contratiempo, afortunadamente todo terminó con solo daños y un vals que, aunque tardío, dejó la alegría del evento intacta.