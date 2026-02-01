Marco Antonio Robledo arrestado en Monclova tras persecución y agresión

MONCLOVA, COAH.- Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de protagonizar una persecución y agredir a los oficiales cuando fue sorprendido en posesión de cable de cobre de dudosa procedencia en la colonia Córdova.

El detenido fue identificado como Marco Antonio Robledo Jiménez, de 28 años de edad, con domicilio en la misma colonia Córdova, quien fue asegurado por el delito de amenazas y lo que resulte.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas de este sábado, cuando oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia sobre la calle San Antonio, donde observaron a un hombre que caminaba cargando varios metros de cable de cobre.

Al percatarse de la presencia de la unidad policial, el individuo arrojó el cable a la calle para agilizar su escape, lo que derivó en una persecución que concluyó casi en el cruce de las calles San Antonio y San José.

Tras darle alcance, el sujeto adoptó una actitud agresiva y se negó a explicar la procedencia del material, además de intentar agredir físicamente a uno de los oficiales, lo que obligó a los policías a someterlo y asegurar la situación.

Durante la intervención, los oficiales aseguraron un rollo de cable de cobre con recubrimiento color negro, de aproximadamente diez metros de longitud, el cual fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes como evidencia.

Posteriormente, Marco Antonio fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y, más tarde, fue turnado ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación legal.