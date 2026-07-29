Accidente en Monclova: camioneta KIA Seltos impacta camión

MONCLOVA, COAH.– Una maniobra de rebase terminó en un aparatoso accidente la tarde de este miércoles sobre el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, donde una camioneta se impactó contra un camión de volteo, dejando a dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió minutos antes de las 15:00 horas, a la altura de la empresa AZ Industries. De acuerdo con las primeras investigaciones, Ernesto Pérez de la Cruz, de 48 años y vecino de la colonia 21 de Marzo, conducía un camión de volteo Freightliner azul con dirección al poniente.

Al llegar al acceso de un residencial donde realizaría trabajos de limpieza, el operador disminuyó la velocidad e inició una vuelta hacia la izquierda para ingresar al complejo habitacional. En ese momento, Lorena Alanís, de 30 años, originaria de Monterrey, Nuevo León, quien manejaba una camioneta KIA Seltos color guinda, intentó rebasar al dompe por el lado izquierdo sin advertir la maniobra del vehículo pesado, por lo que terminó impactándose contra el costado del camión.

El fuerte choque dejó severamente dañada la camioneta y provocó que tanto la conductora como su madre, Leticia Alcocer de 66 años, sufrieran diversas lesiones, siendo la mujer mayor la que sacó la peor parte al presentar probables fracturas. Testigos reportaron al número de emergencias que había personas atrapadas, lo que generó una rápida movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a madre e hija y posteriormente las trasladaron a distintos hospitales. Una fue llevada a la Clínica 7 del IMSS, mientras que la otra ingresó a la Clínica del ISSSTE.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila realizaron el peritaje correspondiente y, tras recabar evidencias y entrevistas, determinaron que la responsabilidad del accidente recayó en la conductora de la KIA por intentar rebasar cuando el camión efectuaba la maniobra de incorporación al residencial.

Finalmente, una grúa retiró la camioneta dañada y la trasladó a un corralón, mientras las lesionadas permanecían bajo atención médica.