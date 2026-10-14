Recuperan pickup robada en Frontera

FRONTERA, COAH.- Luego de varios días sin saber dónde se encontraba su camioneta, Ricardo Rodríguez logró recuperar su pickup azul, reportada como robada desde el pasado domingo, gracias a las labores de búsqueda emprendidas por elementos de la Policía Municipal y autoridades estatales.

Localización de la camioneta robada

La unidad fue localizada la tarde de este martes, luego de las acciones de investigación y rastreo realizadas por los elementos preventivos, bajo la Dirección de Gabriel Vázquez Ramírez, quienes lograron ubicarla y asegurarla para iniciar el procedimiento de devolución.

Una vez confirmada la recuperación, las autoridades se comunicaron con el propietario para indicarle los pasos que debía seguir y solicitarle la documentación necesaria para acreditar que el vehículo era de su propiedad.

Tras cumplir con los requisitos correspondientes, Ricardo Rodríguez recibió nuevamente su camioneta, con lo que concluyeron las gestiones para devolverle la unidad que había sido robada del exterior de su domicilio.

Agradecimientos del propietario

El afectado compartió su agradecimiento a través de sus redes sociales, donde reconoció el trabajo de los policías municipales y de las autoridades estatales que participaron en la localización del vehículo.

La recuperación de la camioneta representó una respuesta favorable para el propietario, quien pudo volver a contar con su medio de transporte luego del robo. Mientras tanto, las circunstancias relacionadas con la sustracción de la camioneta corresponden a las investigaciones que realicen las autoridades competentes.