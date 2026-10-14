'Estrena' camioneta en choque en el cruce del bulevar Benito Juárez

MONCLOVA, COAH.- Por presuntamente ignorar la luz roja de un semáforo, el conductor de una camioneta Hyundai Creta blanca, modelo reciente, provocó un choque contra un Dodge Attitude la mañana de este miércoles, en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Zacatecas, frente a la Escuela Secundaria Federal número 1 Juan Gil González.

El percance ocurrió cuando Eduardo Guardiola, al volante de la camioneta, presuntamente se atravesó en la trayectoria del automóvile conducido por Claudia Carrasco, quien no logró evitar el impacto y terminó golpeando el costado izquierdo de la unidad.

La colisión dejó daños materiales en ambos vehículos, que quedaron detenidos en medio de la transitada intersección, por lo que oficiales municipales acudieron para tomar conocimiento y agilizar la circulación.

Para realizar las diligencias correspondientes, las autoridades solicitaron mover las unidades al exterior del plantel educativo, donde se llevarían a cabo las investigaciones para establecer la mecánica del accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a Eduardo Guardiola y Claudia Carrasco para descartar lesiones de gravedad. Ninguno presentó heridas que pusieran en riesgo su vida.

Procedimientos posteriores

Posteriormente, el conductor de la Hyundai Creta fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños ocasionados.

En tanto, el Dodge Attitude fue retirado con una grúa y trasladado a un corralón debido a las afectaciones sufridas durante el choque.