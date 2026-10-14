Omite alto y provoca choque en la Guadalupe

MONCLOVA, COAH.- Por presuntamente no respetar un señalamiento de alto, una conductora provocó un choque contra una Mazda CX-30 la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Allende y Guatemala, en la colonia Guadalupe.

El accidente ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, cuando una Jeep Grand Cherokee negra, conducida por Claudia Estrada, circulaba hacia el poniente por la calle Allende e impactó una Mazda CX-30 guinda, manejada por Jessica Padilla, quien transitaba hacia el sur por la calle Guatemala y tenía preferencia de paso a pesar de ser un cruce con señalamientos para ambas vialidades.

Daños materiales en el accidente

El golpe dañó la polvera delantera izquierda de la Mazda y uno de sus neumáticos, por lo que fue necesario solicitar una grúa para trasladarla a un corralón.

Oficiales de Control de Accidentes señalaron como presunta responsable a la conductora de la Jeep, mientras que un ajustador de la aseguradora de la Mazda acudió para atender los daños.

Acciones de las autoridades

Claudia Estrada fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones.

Pese a la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas.