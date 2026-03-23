Mujer se autolesiona en Frontera tras crisis emocional

FRONTERA, COAH.— Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este lunes en la colonia Morelos, luego que una mujer, bajo los efectos del alcohol, se provocó lesiones en las muñecas con la intención de poner fin a su vida al interior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Cesáreo Castro, donde familiares solicitaron auxilio tras percatarse de que la joven se encontraba herida dentro de una habitación.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Violeta y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes ingresaron al domicilio y localizaron a Perla Esmeralda González, de 27 años, con una lesión en una de sus muñecas.

De acuerdo con los primeros reportes, la situación se habría derivado tras una discusión familiar, lo que detonó una crisis emocional que la llevó a causarse la herida con la intención de terminar con su vida, sin considerar que en el domicilio se encontraban sus hijos.

La rápida intervención de los socorristas permitió estabilizarla en el lugar y posteriormente trasladarla a un hospital, donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada.

Autoridades señalaron que este tipo de situaciones requieren atención integral, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a buscar apoyo profesional y mantener comunicación dentro del entorno familiar para prevenir hechos similares.

El incidente generó preocupación entre vecinos del sector, quienes destacaron la importancia de actuar a tiempo ante cualquier señal de alerta.