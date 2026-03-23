Conductor irresponsable provoca accidente y se da a la fuga en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un conductor irresponsable convirtió la tranquilidad de la mañana de este domingo en un escenario de coraje e impotencia, luego de protagonizar un aparatoso accidente en el Fraccionamiento Monclova y darse a la fuga tras destrozar un vehículo estacionado.

El percance ocurrió sobre la avenida Juan Gil, en el cruce con la calle Serapio Ramos, donde el presunto responsable, que circulaba a exceso de velocidad, perdió el control de su unidad y terminó impactándose de forma violenta contra un Nissan Sentra de reciente modelo que se encontraba debidamente estacionado frente a un domicilio.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El estruendo del choque despertó a los vecinos, quienes salieron alarmados para ver lo ocurrido. Entre ellos, el propietario del automóvil afectado, quien no daba crédito al encontrar su vehículo con severos daños en la carrocería, mientras que el responsable ya había escapado como si nada hubiera pasado.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizando el peritaje correspondiente y recabando testimonios de testigos que pudieran aportar datos sobre el vehículo involucrado en la fuga.

De manera paralela, se implementó un operativo en calles cercanas para tratar de ubicar al conductor, pero hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero, dejando al afectado con los daños y la incertidumbre.

Reacciones de la comunidad

El caso será turnado a las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para identificar al responsable y fincarle las responsabilidades legales. Vecinos del sector no ocultaron su molestia, señalando que la imprudencia y el exceso de velocidad son constantes en esa vialidad, la cual, aseguran, se ha convertido en un punto de riesgo tanto para automovilistas como para peatones.