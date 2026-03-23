Se sale del camino y destroza camioneta en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.— Un aparatoso accidente registrado la noche de ayer en la carretera estatal número 28 movilizó a corporaciones de seguridad, luego de que un joven conductor perdiera el control de su unidad y terminara fuera de la cinta asfáltica.

El percance ocurrió cuando Jesús Antonio Freire, de 19 años de edad y vecino del municipio, conducía una camioneta Nissan Titan, pero una presunta distracción al volante bastó para que abandonara su carril y se proyectara hacia la terracería.

La unidad avanzó sin control entre la maleza a un costado de la carretera, dejando una escena que hacía temer lo peor; sin embargo, el conductor logró salir prácticamente ileso, pese a lo aparatoso del incidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Testigos que presenciaron la salida de camino no dudaron en reportar lo ocurrido al sistema de emergencias, lo que generó la rápida movilización de elementos de Seguridad Pública y del Departamento de Control de Accidentes.

A su arribo, los oficiales procedieron a resguardar el área para evitar otro percance, mientras realizaban las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente.

La camioneta presentó daños considerables en la parte frontal, además de afectaciones en la suspensión y carrocería tras impactarse contra el terreno irregular.

Acciones de la autoridad

Autoridades señalaron que la falta de atención al conducir, sumada al exceso de confianza, habrían sido factores determinantes en este incidente, por lo que hicieron un llamado a extremar precauciones, especialmente en horarios nocturnos y tramos carreteros.

Finalmente, la unidad fue remolcada a un corralón mediante una grúa, mientras que el joven fue identificado para el deslinde de responsabilidades.