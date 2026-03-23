Bomberos controlan incendio en casa abandonada en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró la tarde de ayer en la conflictiva colonia Colinas de Santiago, luego de que un incendio consumiera una vivienda en estado de abandono, generando momentos de tensión entre los vecinos.

El reporte ingresó al sistema de emergencias, lo que provocó la rápida salida de varias unidades hacia el sector. Al arribar, los "tragahumos" confirmaron que el fuego se extendía en el interior del inmueble, donde grandes cantidades de basura acumulada alimentaban las llamas y generaban una densa columna de humo visible a varias cuadras.

El siniestro provocó alarma entre los habitantes de la zona, quienes salieron de sus domicilios ante el temor de que el fuego alcanzara viviendas cercanas, debido al evidente deterioro de la propiedad y a la gran cantidad de material inflamable en su interior.

De inmediato, los bomberos iniciaron las maniobras para contener el incendio, logrando controlar la situación tras varios minutos de intenso trabajo, evitando que el fuego se propagara a otras casas.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron para acordonar el área y facilitar las labores de emergencia, manteniendo a los curiosos a distancia mientras se combatía el siniestro.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas aledañas, quedando el incidente solo en un susto para los vecinos del sector.

Tras sofocar las llamas, los rescatistas realizaron labores de enfriamiento y revisión para descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.

El hecho volvió a poner sobre la mesa el peligro que representan las casas abandonadas utilizadas como tiraderos clandestinos, una problemática recurrente en distintos puntos de la ciudad.