Se estampa en puente y lesiona a su acompañante

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente registrado la noche del sábado en uno de los cruces más transitados de la ciudad dejó como saldo a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, luego que un vehículo terminara impactado contra el camellón central.

El percance ocurrió sobre el puente vehicular del cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Industrial, donde el conductor de un Nissan Sentra de reciente modelo aseguró que otro automóvil le cerró el paso de manera repentina, provocando que perdiera el control de la unidad.

Sin margen de reacción, el automóvil se proyectó contra la estructura de concreto que divide los carriles, quedando con severos daños en la parte frontal, mientras que el presunto responsable logró retirarse del lugar.

Tras el fuerte impacto, Karla Guadalupe, quien viajaba como acompañante, resultó con diversos golpes, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración médica.

El conductor permaneció en el sitio y rindió su declaración ante las autoridades, mientras elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaban el peritaje correspondiente para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Durante varios minutos, la circulación en la zona se vio afectada debido a las maniobras para retirar la unidad siniestrada, lo que generó congestionamiento en este importante punto vial.

Autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a manejar con precaución, especialmente en tramos elevados como este puente, donde cualquier imprudencia puede terminar en un accidente de consideración.