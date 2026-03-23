Cigarro provoca incendio de casa en colonia San Miguel Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como un descuido estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde de ayer en la colonia San Miguel, luego de que un incendio se registrara dentro de un domicilio, generando momentos de tensión entre vecinos del sector.

El siniestro ocurrió sobre la calle Vicente Lombardo, donde residentes detectaron una densa columna de humo que salía de una vivienda, por lo que de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias, temiendo que el fuego se extendiera a casas contiguas.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron con rapidez al sitio, encontrando que el incendio ya había sido controlado por el propio propietario del inmueble, identificado como Víctor Rangel.

De acuerdo con su versión, el fuego se originó cuando, al encontrarse fumando en el patio, dejó caer accidentalmente un cigarro encendido sobre un colchón viejo, el cual comenzó a arder rápidamente debido a lo inflamable del material.

Las llamas avanzaron por algunos minutos, generando humo que alertó a los vecinos, quienes no dudaron en pedir apoyo ante el temor de que el incendio saliera de control.

Acciones de la autoridad

A su llegada, los vulcanos realizaron labores de inspección y enfriamiento para descartar cualquier riesgo de reactivación, asegurando el área y evitando que el incidente pasara a mayores.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración, quedando todo en un gran susto para el propietario y quienes habitan en la zona.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al manejar fuego o materiales inflamables, especialmente en espacios donde puedan acumularse objetos de fácil combustión.